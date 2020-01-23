Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı ve İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar vermişti.



Vakıftan yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Süreç tamamlanana kadar vakfın kuruluş amacında ve hizmet alanlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır." denildi.



Açıklamada ayrıca, "Yanlış tutumları ve tasarruflarıyla hem üniversiteyi (İstanbul Şehir Üniversitesi), hem vakfı çöküş noktasına getirenlerin, tarihimizde değerli bir yeri olan vakıf kavramını zedeleyenlerin, tevazu içinde özeleştiri yapmak yerine, sürekli olarak görevini yerine getiren kurumları suçlayıcı ifadelerle ortaya çıkmalarının takdirin milletimize bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.



İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı ve İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında yapılan açıklamamanın tam metni:

"Vakıf müessesesi, milletimizin en eski ve en köklü kurumlarından biridir.

Türkiye'nin yükseköğrenim alanında yaşadığı büyük değişimde, vakıflarımız tarafından kurulan üniversitelerin çok büyük payı vardır.

Anayasa, ilgili kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler ışığında, çeşitli vakıflar tarafından kurulan bu üniversitelerimiz, başarılı çalışmalarıyla ülkemizin gururu olarak önemli başarılara imza atmışlardır.

Bilim Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin durumu ise, bu güzel görüntünün bir istisnası olarak kamuoyumuzca yakından takip edilmiştir.

Bu üniversitemiz, bir süredir, yönetim ve finansman krizi yaşayan bir eğitim kurumu haline dönüşmüştü.

Büyük bölümü kamuya, yani halka ait borçlarını ödeyemeyen ve objektif şartlarda ödemesi de mümkün gözükmeyen üniversite, öğretim elemanları ve çalışanlarına maaş veremez, öğrencilerinin burslarını karşılayamaz bir hale gelmişti.

Vakıf ve üniversite yönetimi, gösterilen tüm müsamahaya ve verilen zamana rağmen, bu sıkıntıyı aşmak için gereken finansmanı bulma ve borç batağından kurtulma konusunda, ortaya inandırıcı ve gerçekçi bir plan koyamamıştı.

Sonuçta, öğrenciler ve öğretim elemanları başta olmak üzere geniş bir kesimin ciddi biçimde mağduriyetine yol açacak bir iklime girildi.

İstanbul Şehir Üniversitesinin bu haline gelmesinin gerisinde, gerçekten de çok ciddi hukuksuzluklar, kural tanımazlıklar ve ben merkezci tavırlar bulunmaktadır.

Üniversitenin kurulduğu arazinin tahsisinde hukuksuzluk vardır.

Kamu kaynakları üniversiteye aktarılırken kural tanımazlık yapılmıştır.

Tüm bu işlemler, ben merkezci ve kibirli bir tavırla yürütülmüştür.

Krizin daha da derinleşme riskinin belirmesi üzerine, kamu üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve üniversitenin idaresi, hami kurum olan Marmara Üniversitesi'ne verilmiştir.

Üniversite yönetimi de yaptığı açıklamayla, "mali durumunun eğitim-öğretim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde zayıf olduğu, sürecin bu şekilde devamı halinde öğrenci, akademik ve idari personel ile üniversiteden alacaklı konumundaki gerçek ve tüzel kişilerin yaşadığı mağduriyetin büyüyeceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğrayacağı" gerçeğini kabul ederek, idarenin Marmara Üniversitesine devrinin yerinde olduğunu belirtmiştir.

Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olan Bilim Sanat Vakfı da, bu süreçten olumsuz etkilenmiştir.

Büyük bir sıkıntı içinde bulunan vakfın faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için, Vakıflar Genel Müdürlüğü, kanuni sorumluluğunu yerine getirerek yönetimi devralmıştır.

Bilim Sanat Vakfı ile ilgili bundan sonraki aşamalar, mahkemenin vereceği karara uygun şekilde yürüyecektir.

Süreç tamamlanana kadar vakfın kuruluş amacında ve hizmet alanlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

Gerek üniversite, gerekse vakıf konusunda yapılan işlemlerin tek amacı, kurumların ve kişilerin gördüğü zararların önünün kesilmesi, bundan sonraki zararların da engellenmesidir.

Yanlış tutumları ve tasarruflarıyla hem üniversiteyi, hem vakfı çöküş noktasına getirenlerin, tarihimizde değerli bir yeri olan vakıf kavramını zedeleyenlerin, tevazu içinde özeleştiri yapmak yerine, sürekli olarak görevini yerine getiren kurumları suçlayıcı ifadelerle ortaya çıkmalarının takdirin milletimize bırakıyoruz.