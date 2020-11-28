Vakaların en büyük nedeni ev ziyaretleri! 'Komşunun müsait değiliz diyeni makbul'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ev içi bulaşa dikkat çekerek “Dışardaki ortamda bir kişinin bir kişiye bulaştırdığını kabul edecek olursak ev içi ortamlarda bu bir kişiden 3 kişiye kadar çıkabiliyor” dedi. Aydın, “Belki önümüzdeki 1-2 ay evin tüm kullanılacak alanlarında biraz daha bireyselleşmeliyiz” diye konuştu. Vaka artışının olduğu kentlerden de uyarı üstüne uyarı geldi.

KONYA: Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentteki artışın nedeninin ev ziyaretleri olduğunu söyledi: “Hastanelere başvuranların içinde 10 kişiden 3’ü pozitif. Ev oturmalarını kısıtlamak şart. Bir kesim çok rahat.”

ADANA: Kentte vaka sayılarının artmasına, ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her gün anonslar yapılmasına rağmen birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.

EDİRNE: HES uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler vaka artışının tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, ev hanımlarına “gün yapmayın, komşu ziyaretine gitmeyin” SMS’i çekti.

BURSA: Kentte halen maske ve kurallara uymayan insanların olması ‘pes’ dedirtti. 65 yaş üstünün 10.00-13.00 saatleri arasındaki kısıtlamaya uymaması da dikkat çekti.