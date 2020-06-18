Vakalar batıdan doğuya artışta

KAYSERİ: Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin vakaları artırdığını belirterek, “Günde 2 pozitif vaka varken şimdi 30-40 vaka’ya çıktık” dedi.

MANİSA: Pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi dolunca pozitif çıkan 19 kişi Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

KIRŞEHİR: 10 günde artan vakalar Kırşehir’de, maske takma zorunluluğunu getirdi. 10 günde 92 kişi pozitif çıktı.

KIRIKKALE: Vaka artışı yaşandı, polis, denetimlerini sıklaştırdı. İzmir’den asker uğurlaması için kente gelen bir kişi pozitif çıktı, 14 ev karantinada.

POZANTI: Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede hiç vaka olmadığını belirterek “Yaylacılar akın etti, nüfus 150 bine çıktı. Lütfen risk taşıyan gelmesin” dedi.

ZONGULDAK: İl Pandemi Kurulu Üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, halkın normalleşme sürecini yanlış anladığını belirterek, “Biz halen birinci dönemdeyiz” dedi.

KARABÜK: Vakaların sıfırlandığı kentte son 20 günde virüs 61 kişiye bulaştı.

EDİRNE: Uzunköprü’ye gelen 2, kent merkezinde de 4 kişinin testi pozitif çıktı. 10’dan fazla kişi karantinada.

DENETİM SIKLAŞTI



DİYARBAKIR: Diyarbakır’da son 17 günde 500’den fazla kişi hastaneye yatırıldı, 700’ün üstündeki vaka da evlerinde karantinaya alındı. Artış nedeniyle polis ve zabıta denetimleri sıklaştırdı. Sadece Sur’da son 17 günde bir mahallede 107 kişide virüs tespit edildi.

CİDDİ ARTIŞ VAR

BURSA: Bursa’da adliye ve BUSKİ personellerinde korona tespit edildi. Maske ve mesafe kuralına da dikkat edilmeyince kentteki vaka sayılarında ciddi artış oldu, maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

KURALLARA UYUN

ŞIRNAK: Şırnak ve ilçelerinde de vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, tüm vatandaşları ve esnafı taziye, düğün gibi ortamlara katılmamaları ve tedbirler konusunda uyardı.

UMURSAMIYORLAR

ESKİŞEHİR: Eskişehir’de sokak ve caddeler vatandaşlarla dolup taştı. Bazı vatandaşların maskelerini takmadığı, sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Yetkililer “Rehavete kapıldılar, umursamıyor” dedi.