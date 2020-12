Vaka, hasta azalıyor, ölümler durmuyor

Eylülde başlayan salgında artış eğilimi, kasım itibarıyla korkutucu boyutlara ulaştı. 20 Kasım’da 5 binlerde seyreden hasta sayısı 30 Kasım’da 6 bin 439’lara çıktı. Buna paralel olarak ağır hasta ve can kayıpları da tırmandı. 20 Kasım’da alınan gece sokağa çıkma yasağı ve akabindeki hafta sonu uygulanan kısıtlamalar ortalama 1 ayda netice vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın kasım-aralık grafiklerinde vaka, hasta ve ağır hasta sayısı kasımdaki ‘pik’in ardından son 1 haftada sert düşüş eğilimine girdi. Ancak ölüm oranlarının grafiğindeki tırmanış ise ağır hasta sayısının varolan yüksekliği nedeniyle sürüyor.

İBRE YUKARI DOĞRU



29 Kasım’da 29 bin 281 olan vaka sayısı 6 Aralık’ta 30 bin civarında seyrederken 15 Aralık’ta tekrardan bir pik yaparak 32 bin 102’ye ulaşıyor. 17 Aralık’ta sert bir düşüş yaparak 27 bin seviyesine inen vakalar azalma eğilimine girerek, 18 Aralık’ta 26 bine, 18 Aralık’ta 22 bine ve 20 Aralık’ta 20 bin bandına kadar geriliyor. Hasta sayıları da vakalara paralel olarak kimi zaman küçük oynamalar yapıyor. 29 Kasım’da 6 bin 439 olan hasta, 13 Aralık’ta 5 bin 103’e, 20 Aralık’ta ise 3 bin 500 bandına geriliyor.

GİDEREK TIRMANDI



Ancak grafiklerde can kayıplarında ibre yukarı doğru çıkıyor. Varolan ağır hasta sayısı her gün ‘Türkiye’nin gördüğü en yüksek ölüm oranı’ kavramını önümüze getiriyor. 29 Kasım’da 185 olan can kayıpları, 6 Aralık’ta 195’e, 13 Aralık’ta 218’e, 20 Aralık’ta ise 246 seviyesine ulaşıyor. Test sayıları ise semptom göstermeyen veya belirti gösterenler ile temaslılarına yapıldığı için vakalar azaldıkça düşüyor. Vakalardaki düşüş hastanelerin de iş yükünü azalttı. 20 Aralık’a göre yatak doluluk oranları yüzde 55’e, yoğun bakım yüzde 73’e düştü.

İSTANBUL’DAKİ GERİLEMEDE İPİ 3 İLÇE GÖĞÜSLEDİ



İstanbul’da hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamaların etkisiyle geçen hafta vaka sayısında yüzde 40 düşüş kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı. 18. filyasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yerlikaya, en hızlı düşüşün yaşandığı ilçeri “Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar...” olarak sıraladı, “Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.