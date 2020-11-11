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  • Uzmanlardan İstanbul depremi için ‘zemin sıvılaşması' uyarısı: Dolgu alanlarını doğa geriye alır
11 Kasım 2020 Çarşamba 22:50 | Son Güncelleme:

Uzmanlardan İstanbul depremi için ‘zemin sıvılaşması' uyarısı: Dolgu alanlarını doğa geriye alır

Uzmanlardan İstanbul depremi için ‘zemin sıvılaşması' uyarısı: Dolgu alanlarını doğa geriye alır
DHA

Beklenen büyük Marmara depreminde İstanbul için en büyük risklerden birinin de zemin sıvılaşması olduğunu belirtildi.

Beklenen Marmara depreminde İstanbul için en büyük risklerden biri de zemin sıvılaşması. Dolgu alanlara ve sahil yollarına dikkat çeken Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, “Zemin sıvılaşması deprem dalgalarını büyütüyor veya binaların ağırlık dengesini bozuyor, yana doğru, sağa sola doğru yıkılmasını sağlıyor” dedi. Gündoğdu, depremde bazı yolların da çökebileceğini söyledi.

TAŞIMA GÜCÜ SIFIR

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da “Deprem anında su seviyesi yüksek, kumlu ve alüvyon zemin olan yerlerde zeminin taşıma kapasitesi sıfıra iner” dedi ve şu uyarılarda bulundu: “İstanbul’daki yapay dolgu alanları depremde hasar alacak. Gölcük depremindeki gibi doğa dolgu alanını geriye alır. Özellikle dere ağızları ve yollarda tehlike var. Sahil şeridindeki durum farklı, alt tabakası kayalıktır.” 

AVCILAR VE ATAKÖY RİSKLİ

Zemin sıvılaşması riskinin Avcılar’da fazla olduğunu belirten Gündoğdu, “Ataköy’ün de dereye yakın olan kısımları riskli. 1999 depremi bizim için bir ölçü. Sahil şeridi parça parça denize döküldü” dedi. 

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