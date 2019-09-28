Uzmanlar ne diyor

Emre ÖZTÜRK

ANA FAY KIRILMADI

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu: “5.8 büyüklüğündeki deprem Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti. Büyük depremin öncüsü olup olmadığını söylemek mümkün değil. Depremin incelenmesi, ne kadar enerji bıraktığı anlaşılması gereklidir. İstanbul’da beklediğimiz büyük deprem riski hala ortadan kalkmadı.”

RİSK GEÇMİŞ DEĞİL

Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi, deprem bilimci Prof. Dr. Şerif Barış: “5.8’lik deprem büyük depremi engellemez. Ne zaman olacağını bilemeyiz ancak bu risk halen var. 27 deprem istasyonu çalıştırıyorum ve kamu önünde bir cihaz için gerekli hibeyi istemiyorum. Dolayısıyla televizyonda bir cihaz için gerekli olan bir ücreti vurgulamak doğru değil.”

TALİ FAYDA OLDU

İTÜ Jeoloji-Emekli Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Okan Tüysüz: “Kumburgaz Çukurluğu, Çınarcık Çukurluğu, Orta Marmara Çukurluğu’dan geçtikten sonra Şarköy’e gider ve buradan karaya çıkar. Bu fayda büyük deprem beklentisi var. Silivri depremi tarif ettiğim fayın sıçradığı bölgelerde ya da yakınında olan tali faylardır.

Bu tali fayların ürettiği depremlerdir. Dolayısıyla Marmara Depremi olmamıştır ama olacaktır.”