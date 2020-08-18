Uzmandan ailelere uzaktan eğitim uyarısı! 'Rutin alışkanlığı çocuğa öğretin'

2020/2021 eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başlıyor. Ailelerin bu süreçte öğrencilerin başarıları ve psikolojileri üzerinde çok büyük önemi olduğuna dikkat çeken Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Levent Eraslan, AKŞAM’a konuştu, ebeveynlere başarının sırlarını verdi:

AİLE ÇOK ÖNEMLİ

“Sürecin efektif bir şekilde ilerleyebilmesi için öğrenciler, öğretmenler ve aileler, uzaktan öğrenmeye yönelik hızlı ve beklenmedik bir dönüşe uyum sağlamalılar. Ebeveyn ve aile katılımı, öğrencinin öğrenmesi ve başarısı için her zaman çok önemli oldu. Şimdi ise bu süreçte aileye daha fazla sorululuk düşüyor. Aileler çevreyi belirler, çocuklar ebeveynlerinin davranışlarını izleyebilir. Yani uzaktan eğitimde standardı aileler belirliyor.”

VERİMLİLİĞİ ARTSIN

“Çocuğunuzun bir rutin oluşturmasına ve ona bağlı kalmasına yardımcı olun. Ona okula gidiyormuş gibi davranın. Öğrenmeye elverişli konforlu bir ortam sağlayın. Oluşturduğunuz rutine hem kendinizin hem de çocuğunuzun bağlı kalmasını sağlayın, verimliliğini arttırın. Çocuğunuzun danışmanı veya öğretmeniyle iletişimde olun. Fiziksel aktivite ve egzersizi teşvik edin. Öğrenmenin karmaşıklığına saygı gösterin. Çocuğunuzun bir öğrenme ağı oluşturmasına yardımcı olun. Normal eğitim sürecinde çocuğunuza defter, kalem ve kitap sağladığınız gibi uzaktan eğitim sürecinde de sabit bir WiFi bağlantısı, tüm hesaplar için oturum açma bilgileri, bir PDF okuyucu veya not alma uygulamaları gibi ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayın.”

‘ÖZEL’DE ONLINE TELAFİ BAŞLADI



Özel okullar dün online telafi eğitimiyle yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Okullar, 21 Eylül’e kadar geçen senenin tekrar dersleriyle konuları pekiştirecek.