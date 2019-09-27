Uzman jeolog açıkladı: Depremi önceden tahmin etmek mümkün mü?

1999 Marmara depremi sonrasında ortaya atılan "30-35 yıl içinde yeniden büyük bir deprem yaşanack" söylentisi, dün yaşanan 5.8'lik depremin ardından tekrar gündem oldu. Vatandaşlar aradan geçen 20 yılın ardından bu depremin daha büyük şiddetli depremlere öncü olabileceği endişesi taşımaya başladı. Jeolog Doç.Dr. Yıldırım Güngör bu söylentiler çerçevesinde depremin önceden tahmin edilip edilemeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Güngör, Orta marmara çukur alanında bir deprem beklentisi olduğunu, fay hattının yaklaşık uzunluğunun da tahmin edilebilir olduğunu belirtirken, "elimizdeki teknolojiyle bu depremin ne zaman oalcağını bilemiyoruz" ifadesini kullandı.

Güngör bunun nedenini şöyle açıklıyor:

"Kuzey anadolu fayı yılda 2 santim batıya hareket ediyor. Hiç bozmadan her yıl iki santim batıya hareket ederse burada deprem riski olmaz. Sorun şu; bu enerji batıya doğru hareket ederken belli bloklara takılıp kalıyor. Fay bir bloğa takılıp kaldığı zaman blok ona direniyor. Bu direnç, biz 10 yıl diyoruz 15 yıl diyen de var ama 60-80 yıl da kırmayabilir bloğu"

1999 depreminden 35 yıl sonra büyük deprem beklenecek iddialarının spekülatif olduğuna değinen Güngör, "Böyle bir istatistik yoktur depremde. Önemli olan faya karşı direnç gösteren bloktur. O blok ne kadar direnirse deprem o kadar geç ve daha şiddetli olur." ifadelerini kullandı.