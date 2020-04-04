Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



UZAY ÇAĞI ADI VERİLEN DÖNEMİN HANGİ YIL BAŞLADIĞI KABUL EDİLİR?



A: 1937



B: 1949

C: 1957

D: 1969

Doğru cevap: C 1957

4 Ekimde Rusya ilk insan yapımı uydu Sputnik-1’i yörüngeye yerleştirdi. Bu tarih birçokları tarafından uzay çağının başlangıcı sayılır. Johns Hopkins üniversitesinden bazı öğrenciler gelen uydu sinyalinden uydunun yörüngesini hesapladılar. Onun yörüngesini bilirsek kendi konumumuzu da belirleyebiliriz, dediler. Burdan hareketle navigasyon (GPS) fikri doğdu.

