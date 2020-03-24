Uzaktan eğitimin ilk dersi Bakan Selçuk'tan

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un dün saat 09.00’da ilk dersle başladı. Selçuk, velilerden öğretmenlik yapmalarını ve evlerini okula çevirmelerini beklemediklerini söyledi. Çocukların okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasını istemediklerini vurgulayan Selçuk, velilere şöyle seslendi: “Uzaktan eğitimde dersler ebetteki okuldakiler kadar uzun olmayacak.

DERSTE İKRAM YAPMAYIN



Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz. Bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz siz olacaksınız. Çocuklarımız, derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun. O dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının lütfen. Bunlar için zaten vakitleri var. Uzaktan eğitimde dersler elbette ki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz.”

OKUL AÇILDIĞINDA SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN



Bakan Selçuk, okullar açıldığı gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağını anımsatarak, “Belki başka sürprizlerimiz de vardır. Kendinize iyi bakın ve evde öğrenci olmanın tadını çıkartın” dedi.

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve “eba.gov.tr” üzerinden, yayın akışı ve ders programı takip edebilecek.

OKULLAR, BİLİM KURULU VERİLERİNE GÖRE AÇILIR



Bakan Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu üzerine, sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Selçuk, “Eğitime ara verilmesi kararını Bilim Kurulu’nun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulu’nun verilerine ihtiyacımız var” dedi.



LGS’DE MAĞDURİYET OLMAYACAK



Bakan Selçuk, daha sonra TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden de ilk ve ortaokul öğrencilerine seslendi. Selçuk, “LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz kaygı duymasınlar. Sınavda sorulacak sorular sadece okulda gördüğünüz konulardan. Mağduriyet yaşatmayacağız” dedi.

YKS OKULU KAPSAR



Lise öğrencilerine de seslenen Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak” diye konuştu.

BAKANDAN AÇIKLAMA: GÖRÜNTÜLERE ONAYIM YOK



TRT-EBA TV’de ‘Adnan Menderes’e ilişkin animasyondaki eski Başbakan Menderes’in idam edilmesine ilişkin görüntüler hakkında paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, “Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam” dedi.

ÇOCUĞUNUZU GÜVENDE HİSSETTİRİN



Velilere seslenen Bakan Selçuk, “Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, bir panik duygusuyla süreci kontrol altında tutmaya çalışmak çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Sizler anne-baba olarak çocuğunuza güvende olduğumuzu belirtin” dedi.

SINAV VE NOT YOK



Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak” dedi.

BUGÜNLERİ TARİHE NOT DÜŞÜN



Bakan Selçuk şu sözlerle gençlere tavsiyede bulundu: “Ben şimdi sizler gibi genç olsam ne yapmak isterdim biliyor musunuz? Bugünleri yazmak, tarihe not düşmek isterdim. Kim okur ki demeyin. Tiyatro, şiir ya da öykü haliyle bugünleri sizlerin kaleminden okumayı ben dört gözle bekliyorum. Lütfen yazın.”

YAYINI KAÇIRANA TEKRARI VAR



20’ŞER DK DERS 10’AR DK MOLA



Dersler TRT-EBA TV ve ‘eba.gov.tr’ üzerinden 20’şer dakika yayımlanacak. Aralarda 10’ar dakika etkinlik kuşağı yer alacak. Ders anlatımları aynı gün 1 ya da 2 kez tekrarlanacak. Yayın akışı yandaki tablodaki gibi olacak. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.

ÖĞRETMENE SORU



Öğrenciler, kendi öğretmenleriyle ‘eba.gov.tr’ üzerinden yazışabilecek. Uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak.

EBA TV TÜRKSAT UYDU FREKANSLARI



Dersler TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanalda yayımlanacak. Yayınlar HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yapılacak.

HD YAYIN

Frekans: 12.084

Sembol: 13.750

Yatay (H)

FEC: 2/3

SD YAYIN



Frekans: 11.916

Sembol: 30.000

Dikey (V)

FEC: 3/4