Uzaktan eğitimde velilere altın öğütler: Çocuğunuza okuldaymış gibi davranın

BÜLENT ŞANLIKAN-GÜRKAN ATA



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında eğitim ve öğretime verilen 1 haftalık aranın ardından bugün uzaktan eğitim başlayacak.

27 MART’A KADAR



Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısa sürede altyapısını hazırladığı sistem sayesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 27 Mart’a kadar TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. AKŞAM’a konuşan uzmanlar bu süreçte öğrenciler ve veliler için tavsiyelerde bulundu.

İLK DERS BAKAN’DAN



Uzaktan eğitimde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. “TRT-EBA TV’de hep birlikteyiz, ders başlıyor” sözleri ile öğrencilere seslenen Selçuk, “Ülke için ve çocuklarımız için çalışıyoruz” dedi. Selçuk ilk derste öğrencilerin yanı sıra velilere de seslenerek eğitimi, ‘birlikte omuzlama’ çağrısında bulundu.

DERS SAATLERİNİ KENDİNİZE GÖRE ORGANİZE EDİN



• Çocuğunuzla konuşup eğitm saatlerini tıpkı okuldaymış gibi ciddiye almasını sağlayın.

• Bugünden itibaren okul düzenine geçip uyku saatlerini okula gidecekmiş gibi uygulayın.

• Çocuklara ders ve mola saatlerini kendinize en uygun şekilde organize edin.

• Ders yapılan ortamda çocuğunuzun dikkatini dağıtacak etkenleri en aza indirin.

• Evdeki küçük kardeşlerin imkan varsa farklı bir odada oynamasını sağlayın.

• Ebeveynler tıpkı bir öğretmen gibi eğitime dahil olmalı.

Eğitim Uzmanı Turgay Polat: “Çocuklar ders dinlerken velilerin yanlarında olmaları motivasyon sağlar. Sürece dahil olunurken çocuğun dikkatini bozmamaya dikkat edilmeli. Dersin ilginç bir konu olduğunu düşünerek veliler de derse dahil olabilirler. Anne-baba çalışıyorsa çocuklarına uygun ortamı hazırlamalı. İşten geldikten sonra ya da ders aralarında telefon açarak eğitiminin nasıl gittiğini sorup çocuklarını kontrol etmeliler.”

UYKU DÜZENİ OKULA GİDERMİŞ GİBİ OLMALI



Eğitim Uzmanı Erdem Çıplak: “Çocuklara sürecin tatil değil tedbir olduğu anlatılmalı. Bunun ne kadar süreceği belli değil. Derslere bir şekilde devam edilmesi gerektiği izah edilmeli. En ciddi önlem, çocukların biyoritmin bozulmaması adına uyku saatlerine dikkat edilmesidir. Okula gittiği dönemdeki uyku düzeni korunmalıdır. Dijital eğitimde konsantrasyon sorunu olabilir. Bunun için dersler 20 dakikayla sınırlandırıldı. Sessiz ortamda çocukların okuldaki gibi derslere katılımı sağlanmalı. Evde küçük kardeş varsa başka odaya alınmalı. Evde derslerin dışındaki çeşitli etkinlikler yapılmalı, çocuklar her açıdan zinde tutulmalıdır.”

ÇOCUĞU TAKİP EDİN ÇOK BASKICI OLMAYIN



Psikiyatri Uzmanı İrfan Coşkun: “Çocukların sessiz bir odada bilgisayarın-televizyonun başında dersi hazır şekilde oturarak beklemesine özen gösterilmeli. Bu süreçte çocuklarda erteleme davranışları ve dikkat dağınıklığı görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu davranışların önüne geçebilmek için çocuğun kontrolsüz medya kullanımının önüne geçilmesi, uyku düzenine ve beslenmesine dikkat edilmeli. Süreci sağlıklı şekilde geçirmek için çocuğa harici zamanlarda ailelerle vakit geçirmesi için ortak alanlar oluşturulmalı. Ailelerin akademik beklentilerini düşürmeleri ve çocuğa baskıdan kaçınmaları gerekmektedir.”