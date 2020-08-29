Yeni eğitim yılı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle.

Sağlık koşulları sebebiyle uzaktan eğitimin ayrı yeri var.

Sadece televizyonlarla yetinmedik.

Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.

Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Peki sadece televizyonla yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk, yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir zeka. Ya da bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır olarak getiren bir sistem.

Ve bir milyon öğrencim varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem. Bu konu bizim açımızdan kritik.

Öğretmenlerimiz için de çok önemli bir dönem. Ben uzun yıllardır eğitim içindeyiz. Hiçbir dönem bu yılki kadar hizmet içi eğitim gördüğünü görmedim. Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler; özellikle dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda.

CANLI SINIFLAR YAPTIK, DÜNYADA BUNU YAPAN ÜLKE SAYISI 3-4'Ü GEÇMİYOR

Başka ne yaptık? Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz, hatalarımız vardı. Bunu nereden biliyoruz? Bir araştırma yaptık, uzaktan eğitimin süreciyle ilgili araştırma yaptık. Canlı sınıf ile ilgili imkânlarımızı 10-12 kat arttırıyoruz.

Öğretmen ve öğrenciler sınıfta olduğu gibi senkron eğitim imkanına buradan sahipler.

ANLIK OLARAK ÖLÇÜYORUZ

Uzaktan eğitimi biz anlık olarak olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz.

Biz ilk kez, yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. TV kanallarımız hiç durmaksızın yaz programları, yaz okulları açtı. Yaz tatili süresince de tasarım beceri atölyeleri kurduk. Çocukların her türlü konuda bu dijital becerilerle, dramayla ilgili olabilir. Her konuda atölye imkanına kavuşuyor olması, kişisel olarak katılma fırsatının olması önemli.

YAZIN ÖNEMLİ BİR PROGRAM YAPTIK

Yabancı dille ilgili yazın önemli bir program yaptık. Dedik ki bir yıl boyunca alınan derslerin tamamını bir yazda verebiliriz. A1 seviyesinde ve diğer seviyeleri de dikkate alarak uluslararası nitelikte bir içerik hazırladık ve sunduk.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10'UNCU SİTE

Türkiye'de en çok ziyaret edilen bütün siteler içerisinde 10'uncu site olması, dünyada en çok ziyaret edilen site anlamında EBA'nın ayrı bir yeri var. Çok daha ileri taşıyacağız.

Bu tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin de ayrı bir önemi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

"İNTERNET KOTALARI 2 KATINA ÇIKARTILIYOR"

Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak; bugün yine operatörlerden olumlu haber geldi. İki katına çıkarılıyor çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları. Bu anlamda da daha yeni gelişmeler olacak.

ÖĞRETMENLERDEN BİZE BİNLERCE TALEP GELİYOR

Öğretmenlerden bize binlerce talep geliyor. Şöyle bir avantajımız var, artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Yani 'ben şu konuda almak istiyorum' olabilir. Bununla ilgili dünyadaki büyük markaların gönüllü desteği oldu. Ve yüz binlerce öğretmenimizin eğitimini alması ve iki gün önce de sertifika töreni vardı. On binlerce öğretmenimizin dünyanın her yerinde geçerli sertifika almalarını sağlıyoruz. Beş binden fazla lise öğrencimiz uluslararası geçerliliği olan sertifika aldılar.

Yaptığımız araştırma sonucunda, özellikle erişimde sorun yaşayan çocuklarımızın, ilkokul çocuklarının somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışmasını yaptık. Bir çocuğun hayatı işlenirken, orada matematik sosyal bilgiler fen işleniyor. Bunu çocuklar çok sevdiler. Bunun devamı gelecek inşallah. 22 bin 700 ilkokuldaki çocuklarımızın eline teslim edildi, somut olarak teslim edildi.

KAMUDA İLK KEZ...

Kamuda ilk kez robotların kullanıldığı bir sistem kurduk Milli Eğitim Bakanlığı olarak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NASIL OLACAK?

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık.

İhtiyaçlarımızı saptadık, eğitim paketleri hazırladık.

Her gün sabah spor olmasını istiyoruz.

DERS KİTABININ YANINDA İLK KEZ VERİLECEK...

Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza; bakın ders kitabının dışında çocuklarımızın eline 'öğrenci çalışma kitabı' somut olarak verilecek. Bu yeni bir şey. Ders kitapları da geçen hafta itibariyle çok büyük ölçüde dağıtıldı. Çünkü kitapları iki ay öncesinde bitirmiştik zaten.

BİR SORUN YAŞAMIYORUZ

TSE ile yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda nasıl standart olmalı? Neler yapabiliriz, bunu uzmanlar çok uzun süre çalışarak standartlar çıkarıldı. Enfeksiyon önleme kılavuzunu da yayımladık. Bunu velinin, öğretmenin diline göre özel olarak yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Hazırlığı tamamladık, tamamlayan okullara da temizlik belgesi veriyoruz.

Okulların eksiğiyle ilgili bir sorun yaşamıyoruz.

UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM PROBLEMİ YAŞAYAN ÇOCUKLAR...

İnternete ulaşamayan çocuğumuza 17 kitaplık set veriyoruz. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz, kurmaya başlıyoruz. Peki bu noktaları nereye kuruyoruz? Bu noktaları, erişimde güçlük çeken çocuklarımıza yakın yerlere kuruyoruz. Onların ulaşımını da sağlıyoruz. Bu, 31 Ağustos ile başlayan bir şey...