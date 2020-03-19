Uzaktan eğitim için ders başı

Koronavirüs sebebiyle okullarda risk altında olan öğrenciler, uzaktan eğitimle okula devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası’nda detayları açıkladı, ders programını verdi. “Tatil süreci uzayabilir mi?” sorusu üzerine Selçuk, öncelikle ara tatili öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olmadığını belirterek “Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak” diye konuştu.

DÖNMEMEYE HAZIRIZ



Bakan Selçuk, “Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var. Yarın dönmeye de dönmemeye de hazırız” açıklamasında bulundu. LGS ve YKS ertelenecek mi sorusuna “Tercihim ertelememek, zamanında yapmak” yanıtını veren Selçuk, “Elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki ‘Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim’, geçirebiliriz” diyerek şunları kaydetti:

HER DERS 20 DAKİKA



“Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. Pazartesi 09.00’da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil, 20 dakika olacak.”

“Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var.”

TV’DEN EĞİTİME SINAV YOK



“Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak. Biz ‘Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız’ diye bir yaklaşım içinde değiliz. Özel okullara yönelik 23 Mart’ta akademik destek yazılımı açılacak.”

SANAL SINIFLAR



“Sınav senesinde olan çocuklarımız için öğretmenleriyle aynı sınıfta etkileşimsel olarak dijital anlamda buluşabilecekleri sanal sınıflarımız var. Bunların takvimi hangi ilde, ne zaman, açılacak hazır ve yayınlanacak.

EN İYİ ÇİN, 2. TÜRKİYE



“Dünyada dün itibarıyla 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Uzaktan eğitimde dünyada en iyi Çin, sonra Türkiye. Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerdeniz. Sistem için 8 GB ücretsiz internet sağladık. Bu da dünyada bir ilk.”

VELİLERE UYARI



“Uzaktan eğitim ders ortamı gibi olmalı. Bir masa düzeni sağlanabilir.”

TRT- EBA TV 6 KANALDAN YAYIN YAPACAK



TRT, 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapacak. Bu kanallar şöyle: TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise.

EBA SİSTEMİNE GİRİŞ (eba.gov.tr)

Öğrenciler için

EBA Hesabı Oluştur’a tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirleyerek ‘tamam’a bas.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.”

ÖSYM 9 SINAVI ERTELEDİ



ÖSYM korona virüs nedeniyle sınav takvimini güncelledi, 9 sınavı erteledi: “MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-3 Mayıs, Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit sınavı-3 Ekim, YDS Seviye Tespit -17 Mayıs, e-YDS-Farsça- 2 Mayıs, e-YDS İspanyolca/İtalyanca-16 Mayıs, EKPSS-20 Eylül, ALES- 10 Mayıs, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı - 29 Ağustos, ALES/2-16 Ağustos.” Öte yandan YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.