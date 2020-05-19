Uzaktan çalışanların yüzde 26'sı mutsuz

Uzaktan çalışan kesimin motivasyonu hakkında da araştırma sonuçları açıklandı. Pandemi sürecinde evden çalışanların yüzde 26’sının mutsuz olduğunun ortaya çıktığı, yine de çalışanların yüzde 100 oranında çaba göstermeye odaklandıklarını saptandı. Araştırma 11 bin 308 kişiyi baz alırken, çalışanların işini sahiplenmesindeki en büyük etkenin yöneticileri tarafından takdir edilmesi olduğu kaydedildi.