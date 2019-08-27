Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8306
  • 6,4712
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Uzaklaştırma kararı da çözüm olmadı! Yine aynı dehşet

Uzaklaştırma kararı da çözüm olmadı! Yine aynı dehşet

Uzaklaştırma kararı da çözüm olmadı! Yine aynı dehşet

Esenyurt'ta, bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Doğan Aras Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eski eşi Mukaddes D.'nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski eşi, yanında bulunan silahla Mukaddes D.'ye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden ve kalçasından yaralanan Mukaddes D.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Mukaddes D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bir gecede 65 bin lira hesap ödediler
Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?
'Kum Gibi' performansına Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum
Katıldığı yarışmalardan ne kadar kazandı?
Paris'ten aldığı eve ne kadar ödedi?
<p>İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van´da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimle

8 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış

Emekliye 480 TL zam yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?