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  3. Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı
31 Mayıs 2020 Pazar 10:15 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri tabancalarla yakalandı

Son Dakika Haberleri.. Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri, 4 adet tabanca ve 126 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda A.K. ve B.A.’nın uyuşturucu madde getirerek Kayseri’deki torbacılara sattıkları belirlendi. Doğu Sanayi içinde yapılan operasyonda B.A. ve M.K. 110 gram metamfetamin maddesi ve bir adet tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun devamında yakalanan iki zanlı ile bağlantılı oldukları belirlenen A.K. ve A.D. isimli şahıslar, kaldıkları otelde yakalandı. Otel odasında yapılan aramalarda 16 Gram metamfetamin ve iki adet tabanca ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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