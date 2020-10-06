Uyuşturucu kaçakçılarına dev operasyon: 228 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'a Kolombiya'dan gelen 120 ton gübre yüklü gemiden indirilen 6 konteynerde 258 kilogram kokain ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kolombiya'dan yola çıkan bir kuru yük gemisi ile uyuşturucu yapıldığı istihbaratını aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda limana bırakılan geminin 6 konteynerinde gübre içerisine gizlenen 228 kilogram kokain bulunduğunu tespit etti.

"DOKTOR" LAKAPLI İNGİLTERE UYRUKLU KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan "doktor" lakaplı İngiltere uyruklu A.M. ile çetenin Türkiye sorumluları olduğu iddia edilen Ş.Z. ve M.D'nin de aralarında bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri İngiltere uyruklu "doktor" lakaplı A.M.'nin gübre ile kokainin birbirinden ayrıştırma işini yaptığı ve İngiltere'de faaliyet gösterdiği söylenen "Happy Monday" isimli bir çeteyle bağlantı olduğunu tespit etti. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 15 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.