Uykudaki çocukları vurdu

Ermenistan’ın 11 Ekim’deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan’ın Gence kenti sakinleri, yine uykudayken ikinci bir saldırıya maruz kaldı. Ermenistan Ordusu, Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine sabaha karşı 01.00 sularında uzun menzilli balistik füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Şu ana kadar 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 55 sivil yaralandı. 20’den fazla ev yıkıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in verdiği bilgilere göre, sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi.

YİNE ELBRUS FÜZESİ

Ermenistan’ın ikinci defa Elbrus füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında yer almıyor. Elbrus füzesi, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah. Füzelerin ateşlendiği noktadaki Gence sakinleri, “İlk saldırı olunca Gence’yi bir daha vurmazlar diye düşündük ancak yanıldık” dedi. Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan’ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor. Saldırıda evi büyük hasar gören ve hafif yaralanan Kamil Abbasov, “Ordumuzu, askerlerimizi hedef alacak güçleri ve kabiliyetleri yok. Bunun yerine kolay hedef olan sivilleri vuruyorlar” diye konuştu.

GENCE’DE BÜYÜK ACI



Hayatını kaybeden 13 sivilden 8’i dün toprağa verildi. Eskerov Ailesi’nin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence’deki 4 nolu mezarlıkta toprağa verildi. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova’nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi. Başka bir evde Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine hayatını kaybetti.Ölenlerden Nigar Eskerova’nın ise doğum günüydü. 16 yaşına girecekti.



Masumların intikamını savaş meydanında alırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların yanıtını savaş meydanında vereceklerini bildirdi.

BİZ YARGILAYACAĞIZ

Aliyev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, faşist Erivan yönetiminin Gence’ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti. Gence ve Mingeçevir’e yapılan namert saldırı sonucu Azerbaycanlıların yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını hatırlatan Aliyev, saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurguladı. Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, “Onların yanıtını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz” dedi. Aliyev, “Uluslararası kamuoyu bu suçlar nedeniyle Ermenistan’ı yargılamak istemiyorsa, biz onları yargılayacağız” dedi.

Aliyev, Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Diğer yandan Azerbaycan bir Rus vekilin Karabağ ziyareti için Rusya’ya proteto notası verdi.

ERMENİSTAN’IN İKİ SU-25 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ



Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait iki SU-25 savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 11.11’de Cebrail ili yönünde Ermenistan Ordusu’na ait iki Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, uçakların Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.



SESSİZ KALANLARI TARİH AFFETMEZ



Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir’e yönelik saldırısına tepki göstererek, “Bu alçaklığa cevabı cephede verilmektedir. Kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanında olacağız” açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, “Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla aff etmeyecektir” dedi.



BATI BASINI VAHŞETE GÖZÜNÜ KAPADI



New York Times, Wall Street Journal ve CNN saldırıya yer vermedi. Washington Post ise AP’nin haberini paylaştı. Ermenistan’ı suçlamaktan kaçınan AP de, “Azerbaycan, Ermenistan’ı ikinci büyük kentini balistik füzeyle vurmakla suçladı” ifadesini kullandı. Haberde, Azerbaycan tarafının açıklamalarından önce Ermenistan Savunma Bakanlığının saldırıları inkar ettiği açıklamanın verilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Reuters ise haberinde, “Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkes ihlali ve bombalama ile suçluyor” başlığını kullandı.

