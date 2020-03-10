UYAP'tan sorgulatıp kaçtılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör savcılarından Serhat Özveren’in, aralarında avukatların da olduğu 7 kişi hakkında hazırladığı iddianame, FETÖ’nün bilgi sızdırma ağını deşifre etti. Doğanşehir Adliyesi’nde 9 bin 830 farklı T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığı ve 5 bin 738’inin FETÖ, 28’inin PKK, 2’sinin DHKP-C, 4’ünün ise terör örgütü MKP bağlantılı kişiler olduğu belirlendi. Sorgulamayı yapan katip Nazif Gürkan Şen’in bir yılda 10 bin liralık hesabını 548 bin liraya yükselttiği tespit edildi. Bunun üzerine Şen ve elebaşının avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef gözaltına alınarak tutuklandı. İddianamede, rüşvet karşılığında FETÖ’den haklarında yakalama kararı çıkartıldığını öğrenen örgüt üyelerinin yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandıkları belirtildi. Yakalanan kişilerin telefonunda UYAP sorgu ekranı görüntüsü bulundu.

RÜŞVETE NİŞANLISI ARACI OLMUŞ



Suçlamaları reddeden Şen, şüphelilerden nişanlısı avukat Hilal Kamacı hakkında birkaç kez sorgu yaptığını ileri sürdü. Elebaşının avukatı Şeker’in haftada iki sorgulamayla 7-8 bin TL ödediğini itiraf eden Şen, elde ettiği rüşvetin bir kısmıyla villa aldığını söyledi.

AA