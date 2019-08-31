Manisa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Gökçeler Mahallesi'nde kayıp ihbarı yapılan ve ormanlık alanda cesedi bulunan İbrahim Kaya'nın telefonla son görüştüğü üvey amcası Mürsel Y, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mürsel Y, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Kaya'yı çağırdığını ve ormanda sopayla darbederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Akhisar'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu İbrahim Kaya'nın cesedine 29 Ağustos'ta ormanlık alanda ulaşılmış, Mürsel Y. gözaltına alınmıştı.

(AA)