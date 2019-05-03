Usulsüzlüğe 32 ayrı soruşturma

Hilal YILDIRIM

Yerel seçimlerin ardından İstanbul sonuçlarına ilişkin AK Parti ve MHP, sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kurulu başkanları hakkında suç duyurularında bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün “görevi kötüye kullanma” ve “seçim kanununa muhalefet“ suçlarından şüpheliler hakkında 32 ayrı soruşturma açtı. Savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından ihbar edilen sandıklarla ilgili tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

10 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Şikayet edilen Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100’ün üzerinde kişi “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şu ana kadar 10 şüphelinin ifadesi alındı. Şüphelilere ‘daha önce bir seçimde görev alıp almadığı’, ‘seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği’, ‘sandık sayımının nasıl yapıldığı’, ‘tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı’ şeklinde sorular yöneltildi.

ŞARTLARA UYGUN MU?

Savcılık, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nca görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili bir gazete haberine ilişkin de soruşturma başlattı. Bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığı savcılıkça araştırılacak.

KHK ile ihraç edilen 2224 kişi sandıktaymış

AK Parti, yerel seçimlerde İstanbul'da görev alan kendisi ve 1. ve 2. derece yakını 2 bin 224 kişinin KHK ile atıldığını tespit etti.

AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda, İstanbul’da görev yapan 11 sandık başkanının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği belirlendi. Ayrıca aynı durumdaki 7 kişinin de çeşitli sandıklarda memur üye yapıldığı ortaya çıktı. Sandıkta görevli 415 kişinin eşlerinin de KHK ile görevlerinden uzaklaştırıldığı tespit edildi. Sandıklarda görevli 798 kişinin erkek kardeşi, 46 kişinin babası, 226 kişinin kız kardeşinin KHK ile ihraç edildiği belirlendi. Sandık görevlisi, 1. ve 2. derece yakınlarıyla beraber KHK’den ihraç edilen 2 bin 224 kişinin seçimlerde görev aldığı bildirildi. AK Parti tarafından bu deliller de eklenerek, pazartesi günü YSK’ya beyan verilecek.

Ne iddia ettiysek hepsi doğru çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz “YSK’ya itirazda bulunurken gerekçelerimiz vardı. Ara kararlar gösteriyor ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. “Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor” diyen Yavuz, “İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti: “YSK’nın 1999’da verdiği karar şöyle: “Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir.”

YSK KARARINI BEKLİYORUZ

"Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var dedik. Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara 19 Ocak’ta bir yazı yazıyor; “Ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim” diyor. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir? Sandık başkanlarının tarafsız olmadıklarını ortaya koyan tek belge bu mu? Değil elbette."

"Bakınız ihraç edilenler çokça var bu listelerde. Siyasi parti üyeleri sandık başkanı olmuş. Madem organize iş var diyoruz, o zaman bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Bu çok erken şu anda, bu suç duyurularının ötesinde farklı türden ve kişilere dönük suç duyurularının olacağını ifade edebilirim.”

ADAYLAR AYNI OLACAK

“Seçim yenilenirse adaylar aynı olacak, seçmen aynı olacak. Sandığın başındaki şey aynı. Yasanın dışına çıkıldığı için sandık kurulları değişmelidir.”