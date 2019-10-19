Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybeden usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı. Pakdil için ikindi namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Pakdil ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yazar Rasim Özdenören, eski bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede 7 güzel adamdan biri olan Rasim Özdenören, cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Pakdil'in öğrencisi bir gencin okuduğu Mehmet Akif İnan'ın Mescid- i Aksa şiiri herkesi duygulandırdı. Pakdil'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu aşkını böyle ilan etti!
Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...
Defne Samyeli'ye ayrılık iddiaları soruldu
Şeyma Subaşı'dan şaşırtan tepki!
Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!
<p>3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kays

Başkan Erdoğan´ı Şaşırtan Sevgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

İstanbul sise büründü