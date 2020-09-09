Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.

Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.

İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.



BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI



23 Mart 1956’da Bursa’da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.

SON FİLMİ ‘ZALO’ OLDU



Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan’ın senaristi ve yönetmeni olduğu ’Zalo’ adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933’te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.