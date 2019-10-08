Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan ABD'ye sert tepki: Eyy Amerika, sen bizi ne sandın lan!

Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyon Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması artık an meselesi.

Başta Başkan Erdoğan olmak üzere ABD Başkanı Trump'tan art arda açıklamalar geliyor.

Trump kanadında yapılan açıklamalar birçok Bakan tarafından sert bir dille eleştirilirken sanat camiası da bu konuya sessiz kalmadı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Trump ve ABD'ye seslendi.