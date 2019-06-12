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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:10 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:10

Üsküdar'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Üsküdar'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşme Sokak üzerinde, ismi henüz öğrenilemeyen trafik polisinin kullandığı motosiklet, Hakan G'nin kullandığı 34 TFZ 29 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksi sürücüsü Hakan G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

(AA)

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