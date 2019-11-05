Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? 5 Kasım İSKİ Üsküdar su kesintisi sorgulama sayfası..

Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. İSKİ vatandaşların önlem alması için bazı ilçelere 20 saat boyunca su verilemeyeceğinin bilgisini paylaştı.Kesintiden etkilenen mahalleler, ilçeler ve kesintinin sebebi İSKİ'nin sayfasından sorgulanabiliyor. Üsküdar'da yaşayanlar Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

ÜSKÜDAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00’den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.

Üsküdar;

Kandilli,

Küçüksu,

İcadiye,

Kuzguncuk,

Selami Ali,

Mimar Sinan,

Ahmediye,

Beylerbeyi,

Çengelköy,

Kuleli,

Selimiye,

Salacak,

Bulgurlu,

Cumhuriyet,

Yavuztürk,

Bahçelievler,

M.Akif Ersoy,

Güzeltepe,

Burhaniye,

Küçük Çamlıca,

Sultantepe

Zeynep Kamil.

20 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.