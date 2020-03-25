Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak yasaklandı
Son Dakika Haberleri.. Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; koronavirüsü tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı
Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın Corona Virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.
Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.
Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız