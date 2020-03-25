Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4647
  • 6,99
  • 318.91
  • 89043.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak yasaklandı

Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak yasaklandı

Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak yasaklandı

Son Dakika Haberleri.. Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; koronavirüsü tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın Corona Virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Putin'den dünyayı şaşırtan hareket!

Putin'den dünyayı şaşırtan hareket!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Aslan'dan büyük transfer hârekatı