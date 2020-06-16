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  3. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar!
16 Haziran 2020 Salı 00:36 | Son Güncelleme:

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahilde çöplerini bırakan vatandaşlara Twitter'dan isyan etti.

Türkmen, sahil kenarında bırakılan çöplerin fotoğraflarını kendisinin çektiğini belirterek, 'Sizce bu normal mi arkadaşlar!' diyerek sitem etti. Türkmen paylaşımında, "Geçenlerde yine bu hattan bir görüntü paylaşmıştık, infial yaratmıştı. Bugün de bunları bizzat çektim. Sizce bu normal mi arkadaşlar! Size de danışmak istiyorum; bu konuda daha radikal önlemler alalım mı? Evet diyorsanız beğen tuşuna basın, yorum yapın. Çıktık bir yola bakalım" ifadelerini kullandı.

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