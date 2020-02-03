Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9865
  • 6,622
  • 303.429
  • 119243
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Uşakta kan donduran görüntü! Onlarca köpek çöplükte ölü bulundu

Uşakta kan donduran görüntü! Onlarca köpek çöplükte ölü bulundu

Uşakta kan donduran görüntü! Onlarca köpek çöplükte ölü bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde, belediyeye ait çöplük yakınında çok sayıda telef olmuş köpek bulundu. Hayvanseverler, Şaban köyü yakınlarındaki olaya ilişkin, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Hayvanseverlerden Safiye Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 20'ye yakın köpek ölüsü bulduklarını, bazılarının parçalanmış olduğunu, ormanlık alanda yapılacak inceleme sonucunda bu sayının daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

Öldürülmüş halde bulunan bazı köpeklerin sahipli olduğunu kaydeden Acar, "Sorumluların bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

(AA)


Zalim İstanbul'un Ceren'inden aşk ilanı!
Tartışma yargıya taşındı!
Aşkın ilk karesi ortaya çıktı!
Kadın'ın finalinde sürpriz gelişme!
Demet Özdemir hakkında flaş iddia!
<p>Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku´dan, 5 Ocak´ta kald

Gülistan Doku´nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu!

Manda ve atların kaplıca keyfi