Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9206
  • 7,5286
  • 383.481
  • 95584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Uşak sınırlarındaki bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Uşak sınırlarındaki bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Uşak sınırlarındaki bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Uşak'ta merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Mesudiye köyünün karantinaya alındığı duyuruldu.

Karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği belirtilen açıklamada, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

Uşak'ta daha önce Gürlek ve İlyaslı köyleri karantinaya alınmıştı.

AA


O kazanın yeni görüntüleri çıktı!

O kazanın yeni görüntüleri çıktı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kaçakçıların akıl almaz yöntemleri