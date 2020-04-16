Uşak sınırlarındaki bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Mesudiye köyünün karantinaya alındığı duyuruldu.



Karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği belirtilen açıklamada, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

Uşak'ta daha önce Gürlek ve İlyaslı köyleri karantinaya alınmıştı.

AA