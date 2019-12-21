Kim Milyoner Olmak İster sorusu Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 21 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?

A: Suşi

B: Kayısı

C: Kızarmış tavuk parçası

D: Haşlanmış yumurta

Doğru cevap: C Kızarmış tavuk parçası