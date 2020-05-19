Üreticiler 1 hafta karantinada kalacak! Çay sezonuna koronavirüs tedbirleri

Çay sezonu nedeniyle Rize’ye 20 bin kişinin gitmesi beklenirken, kent girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Kente gelenlerin en az bir hafta yetecek gıdalarını beraberlerinde getirmeleri istendi. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 20 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günlük 1700 dolayında korona virüs testi yapacak.

