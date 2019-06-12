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12 Haziran 2019 Çarşamba 21:38 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:38

Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? 12 Haziran Milyoner Sorusu

Urduca hangi ülkenin resmi dilidir" 12 Haziran Milyoner Sorusu

Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? ATV ekranlarında yayınlanan ve sorularıyla izleyenlerini ekrana kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yine keyifli dakikalar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran özel bölüm sorularının yanıtı araştırılıyor.

Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Ürdün

B: İran

C: Pakistan

D: Uruguay

Doğru Cevap: Pakistan

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