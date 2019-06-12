Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? 12 Haziran Milyoner Sorusu

Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Urduca hangi ülkenin resmi dilidir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Ürdün

B: İran

C: Pakistan

D: Uruguay

Doğru Cevap: Pakistan