Unutulmaz fedakarlık

Van-Bahçesaray yolunda önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığda 2 kişiyi arayan ekipler de kar altında kaldı. 11’i asker 9 korucunun şehit düştüğü felaket bölgesinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, faciada can kaybı 41’e çıktı. TSK’nın ‘Koca Yusuf’ isimli kargo uçağıyla 70 kişilik JAK ekibi dün çalışmalara katılmak üzere bölgeye geldi. Çığ riskine karşı alana sadece arama- kurtarma ekiplerinin isim ve araç plakaları not edilerek alındı. Ekipler kar kütlesi altında kalan 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdü.

Faciada şehit olan 11 asker, Van Jandarma Filo Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Alandan, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yükseldi. Şehitlerden Jandarma Uzman Onbaşılar Osman Karaca Tokat’ta, Ufuk Deniz Kastamonu’da, Mesut Deniz ise Kahramanmaraş’ta dualarla toprağa verildi.

Acılı aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etmeye çalıştı.

KAHRAMANLARIMIZI CENNETE UĞURLADIK

Bahçesaray’da çığ düşmesi sonucu şehit olan 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiye eri dün toprağa verildi. Van Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından itfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç ile güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz, ilçelerdeki mezarlıklara defnedildi.

6 VATANDAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Çığ faciasında yaşamını yitiren vatandaşlar, Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Übeyt, Sadık ile Hayrettin Kapağan’ın cenazeleri Norşin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TEHLİKEYİ GÖZE ALDI, 6 KİŞİYİ KURTARDI

Çığ faciasının görünmeyen kahramanı felaketi AKŞAM’a anlattı. Çığın ilk düştüğü gün gönüllü olarak olay yerine giden 30 yaşındaki Harun Ayhan, 6 canı böyle kurtardı: “Kendi imkanlarımızla olay yerine gittik. Elimizde küreklerle kar atıyorduk ama hiçbir iz bulamadık. O ara, yukarıda bir beko loderin (kazıcı kepçe) olduğunu gördüm. 10 yıl bu araçları kullanmıştım.”

ZOR DA OLSA GİTTİM

Görevlilere söyledim, tehlikeli olduğu konusunda beni uyardılar. Tüm sorumluluğu alıp zor da olsa aşağıya indim. Yaklaşık 3 metre altta bir şeye çarptığımı hissedince AFAD görevlilerini çağırdım. Onlar minibüsün lastiği olduğunu söyleyince hızlıca içini açıp 6 kişiyi sağ kurtardık.”

3 AYLIK KIZIYLA VEDALAŞMIŞ

Felakette şehit düşen askerlerden Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’in cenazesi baba ocağı Çine’ye uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızını öpen şehidin sözleri yürekleri yaktı: “İşe gitmem lazım babam. Nasıl ekmek yiyeceğiz. Gelince seni öperim olmaz mı!”

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ: ‘AĞITLAR YAKIYORDU’

Tüm ülkeyi duygulandıran fotoğrafı çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o anı anlattı: “Bir ara bölgeden ayrıldık. Geri döndüğümde askerin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Arkadaşının yeleğini eline almış, ağıt yakıyordu.”

HABERTÜRK TEMSİLCİSİ, ORHAN’DAN ÖZÜR DİLEDİ

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, kendisi de çığ altında kalan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın ilk çığdan sonra uyarılara rağmen iş makinaları ile yolu açtırdığını öne sürerek ‘tedbirsizlik’ iddiasında bulundu. Orhan, iddiaları yalanlayınca da özür diledi. Orhan, Twitter’dan, ilk çığ sonrası yaralıları hastanede ziyaret ettiğini, iddia edildiği gibi Çatak veya başka bir yerde herhangi bir toplantıya katılmadığını vurguladı. Sadece çığ bölgesindeki çalışmaları görmek için olay yerine gittiğini, araçtan indikten iki dakika sonra üzerlerine çığ düştüğünü, sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını belirten Orhan, şöyle dedi: “Yanımda da iş makinası yoktu, olamazdı da. Amacım sadece oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti. ‘Toplantı için iş makinalarını yanına almış, yolları açtırmış’ de-

mek yalancılık, acı bilmezliktir.

Aydemir gazeteciyse, böyle bir iddia duyduysa keşke biraz daha araştırsaydı gerçeği öğrenirdi. Benden değil tüm Van’dan ve Türkiye’den özür dilemelidir.”

Bu açıklama üzerine Habertürk yayınına katılan Aydemir, “Teyit etmeden erken davrandığım için Sayın Orhan’dan, üzülen vatandaşlarımızdan ve mağdur olanlardan, izleyicilerimizden özür diliyorum. Benim kast etmediğim şeyler de sosyal medyada çarpıtıldı” dedi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter’dan İdlib’deki saldırı, Van’daki çığ düşmesi ve İstanbul’daki uçak kazasına ilişkin paylaşımda bulundu: “Ülke olarak art arda yaşadığımız bu elim olaylar, dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun.”

DÜNYADAN TAZİYE MESAJI YAĞDI

Norveç, Ukrayna, Litvanya, Letonya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Paraguay, ABD, Belçika, Fransa, İrlanda, Kazakistan ve Rusya’nın büyükelçilik ve dışişleri bakanları Van’daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıktığı kaza nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.