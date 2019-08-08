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  3. Ünlü senarist ve yönetmen Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü senarist ve yönetmen Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü senarist ve yönetmen Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü senarist ve yönetmen Umur Bugay, Üsküdar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü senarist ve yönetmen Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ünlü senarist ve yönetmen Bugay, son yolculuğuna uğurlandı. Bugay’ın ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına oğlu Ömer Bugay, kızı Zeynep Bugay, Müjdat Gezen, Erdal Özyağcılar, Zihni Göktay, Rutkay Aziz gibi ünlü isimler de katıldı. Umur Bugay’ın naaşı cenaze namazının ardından Karacaahmet’te bulunan aile mezarlığına defnedildi. 

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı. Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı “Bizimkiler” adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu. 

(İHA)

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