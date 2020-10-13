Ünlü profesöre 10 milyon liralık boşanma davası

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği’nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na, 35 yıllık eşi Dr. Hüsniye Kadıoğlu 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. Eşinin çocuğu yaşındaki kadınlarla birlikte olduğunu iddia eden Kadıoğlu şunları kaydetti: “Seyşeller’deki yazlıktaki yatakta başka bir kadına ait iç çamaşırı, diş fırçası ve deodorant buldum. İlerleyen zamanlarda öğrendim ki eşim Belarus uyruklu Maya T. adlı bir kadınla birlikteymiş. Eşim, Maya T. ile Avrupa’ya ve Amerika’ya tatile gitmiş. Maya T.’nin Facebook’ta paylaştığı fotoğraf, yazlığımın önündeki plajdır.”

EKONOMİK ŞİDDET!



“Prof. Kadıoğlu, bana yarı yarıya ortağı olduğumuz işyerindeki hisseden ‘Sen paradan anlamazsın’ diyerek pay vermemektir.’