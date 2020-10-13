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13 Ekim 2020 Salı 07:01 | Son Güncelleme:

Ünlü profesöre 10 milyon liralık boşanma davası

Ünlü profesöre 10 milyon liralık boşanma davası
- NESLİHAN KESKİN

Prof. Cem Kadıoğlu'nun 35 yıllık eşi aldatıldığını belirterek 10 milyon liralık boşanma davası açtı. Kadıoğlu dilekçesinde “Yazlıkta başkasına ait çamaşır ve deodorant buldum” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği’nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na, 35 yıllık eşi Dr. Hüsniye Kadıoğlu 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. Eşinin çocuğu yaşındaki kadınlarla birlikte olduğunu iddia eden Kadıoğlu şunları kaydetti: “Seyşeller’deki yazlıktaki yatakta başka bir kadına ait iç çamaşırı, diş fırçası ve deodorant buldum. İlerleyen zamanlarda öğrendim ki eşim Belarus uyruklu Maya T. adlı bir kadınla birlikteymiş. Eşim, Maya T. ile Avrupa’ya ve Amerika’ya tatile gitmiş. Maya T.’nin Facebook’ta paylaştığı fotoğraf, yazlığımın önündeki plajdır.”

EKONOMİK ŞİDDET!

“Prof. Kadıoğlu, bana yarı yarıya ortağı olduğumuz işyerindeki hisseden ‘Sen paradan anlamazsın’ diyerek pay vermemektir.’

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