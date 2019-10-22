Ünlü Ozan Ali Nurşani'ye hasta oğlundan şok suçlama! 'Babam sizi dolandırıyor'

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden âşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığa yakalanan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını, ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. Engin Nurşani, önceki gün Instagram’da yaptığı paylaşımda bu kez babasını topa tuttu. Genç müzisyen, “Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. ‘Beni kanser yıkamaz’ diye düşünürken babam yaptığı bu ayıp ile sevenlerimin 5 lirasına göz diktiği için yıkıldım. Yardım kampanyası yok dememe rağmen hastalığımı fırsata çevirdi. Sevenlerimi dolandırdı” ifadelerini kullandı.

3 AYDIR ZİYARETİME BİLE GELMEDİ

Babası hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirten Engin Nurşani, babasına şu sözlerle sitem etti: “2003’ten beri çıkardığım albümün gelirlerini kendisine veriyordum kanser hastası olduğu için. Aynı duruma şimdi ben düştüm. 3 aydır hastanede tedavim sürüyor. Bir kere bile ziyaretime gelmedi. Artık bu saatten sonra da gelmesin.”

TEDAVİSİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSTLENDİ

TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKMÜŞ!

Geçtiğimiz haftalarda âşık Ali Nurşani oğlunun hasta olduğunu gözyaşlarıyla açıklayıp yardım istemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, baba Nurşani ile görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını söylemişti. Genç müzisyen,”Bakanlık sayesinde tedavi görüyorum” diye konuştu.