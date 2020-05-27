Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8276
  • 7,5985
  • 378.663
  • 104879
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ünlü oyuncudan samimi açıklama: Beni alan yaşadı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:32 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan samimi açıklama: Beni alan yaşadı

Ünlü oyuncudan samimi açıklama: Beni alan yaşadı

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından mutfak hünerlerini sergilediği bir paylaşım yaptı.

Kedisi Elvis ile birlikte karantina günlerini takipçilerine daha keyifli hale getirmeye çalışan ve birbirinden renkli paylaşımlara imza atan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu defa mutfak hünerlerini sergilediği bir paylaşıma imza attı.

Hazırladığı yaprak sarmaların fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Bozoğlu, bu karenin üzerine:

“Vallahi beni alan yaşadı. Covid-19 sen nelere kadirsin! Bir dolma sarmadığım kalmıştı, o da oldu mu, oldu” notunu düştü.


HSK açıkladı! Adliyeler açılıyor...
Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'
ABD'de bir ilk! O iki kelime yasaklandı
Volkswagen'den flaş karar! 2.1 milyar euroya satın aldı
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
Bunun adı vicdansızlık! Doğum yapan kadını taksiden attı

Bunun adı vicdansızlık! Doğum yapan kadını taksiden attı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Patara'da bulunan heykeller kazı ekibini heyecanlandırdı

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik yasasını kabul etti