Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular! Kamil Koç satılıyor

Yaklaşık 1100 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç yeniden el değiştiriyor.



Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.



Kamil Koç, 1923–1926 yıllarında Pazarcık-Bursa arasında manda arabaları ile yük taşıyarak taşımacılık yaşamına başlamıştı.