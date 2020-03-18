Ünlü isimler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ithafen Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

Sinema, müzik, edebiyat ve spor dünyasından tanınan simaların seslendirdiği türkü, bütün dijital platformlardan yayınlandı.

Müzik yönetmenliğini Ali Kemal Arapoğlu’nun üstlendiği eser, Taşkın Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, bütün geliri şehit ailelerine bağışlanacak projenin klip yönetmenliğini ise Erol Koçan yapıyor.

Çanakkale Zaferi'nin 105.Yılı!

Esere Onur Şan, Kürşat, Ali Nuri Türkoğlu, Çiğdem Tunç, Tanju Colak, Nadide Sultan, Mustafa Arapoglu, Abidin Yerebakan, Açelya Elmas, Erhan Ufak, Şenol İpek, Nida Şan, Afrikalı Ali, Arif Güngör, Erol Koçan, Mustafa Sefa Güvenir, Asiye Palu, Ali Buhara Mete, Ebru Cansın Palaur, Levent Akçay ve Sergio Gürlek katkı sunuyor.

Şehit dedesine yazdığı ve "Son Nefeste Doğmak" romanında yer verdiği mektuptan bir kesitle klibin başında yer alan yazar Mustafa Sefa Güvenir,duygularını anlattı.

Güvenir, Çanakkale konusunda çok yaralı olduğunu belirterek, "Ben 47 yaşındayım ve maalesef dedemin Çanakkale'de şehit düştüğünü 35 yaşımdayken tesadüfi bir şekilde öğrendim. İnanın bu beni çok üzdü. 'Unutturulmuş' olduğumuz için üzüldüm. Dedeme ve şehit düşürülen bütün dedelerimize ithafen bir Çanakkale romanı yazdım. Romanın sonunda da zaten şarkının girişinde okumuş olduklarıma yer verdim. Dedelerimizin bize unutturulduğunu anlatan ve onları hatırlamamız gerektiğini söyleyen bir mektuptu bu. Bu yapılan klip de tam olarak böyle bir şey, bizim unutturulmuş dedelerimizi, Çanakkale'deki o kahramanlarımızı hatırlamamız için yapıldı." diye konuştu

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, vatan için canını ortaya koyan şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Çanakkale şehitlerimize bu türkü vesilesiyle bir dua, bir teşekkür etmek istedik. Daha önce de 'Hey Onbeşli' türküsünü aynı ekiple yapmıştık. Son nefesime kadar böyle anlamlı projelerde olmaya devam etmek istiyorum. Projeye davet eden Mustafa Arapoğlu Bey ve emeği geçen tüm yürek sahiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çanakkale sonsuz bir aşk, şeref, namus, memleket ve millet demek"

Oyuncu Şenol İpek de Çanakkale'nin manevi bir makam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çanakkale demek, ben demek, dedem demek, atam, kardeşim, ailem, tüm sevdiklerim demek. Çanakkale vatan, bayrak, sonsuz bir edep, sonsuz bir aşk, şeref, namus, memleket ve millet demek. Çanakkale sayılabilecek tüm güzel kelimelerin cevabı demek. Çanakkale gazisi olan ve hiç görmediğim dedeme şükranlarımı sundum hayatım boyunca. Bir gazi torunuydum ama dedemi hiçbir zaman göremedim. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ömrü vefa etmemiş, ahirete göçmüş tüm gazilerimizin de mekanı cennet olsun. Bizi biz yapan en büyük değerdir Çanakkale. Al bayrağın üstündeki kırmızının rengidir Çanakkale. Hepimizin dedesinin kanının aktığı topraklardır."

Şarkıcı Nadide Sultan ise "Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında, orada şehit olmuş, gazi olmuş, henüz daha reşit bile olmamış askerlerimizi, Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını anmak istedik. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı, böyle bir vatanın evladı olmaktan, onların torunu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her zaman sesimle, varlığımla, yüreğimle bu tarz projelerde olacağım." açıklamasını yaptı.