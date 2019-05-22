Ünlü işadamını öldürten kumar çetesi çökertildi

Devrim TOSUNOĞLU

Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit edildi. M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı.