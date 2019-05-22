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  3. Ünlü işadamını öldürten kumar çetesi çökertildi

Ünlü işadamını öldürten kumar çetesi çökertildi

Ünlü işadamını öldürten kumar çetesi çökertildi

Beşiktaş’ta Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülen kumar çetesine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Devrim TOSUNOĞLU

Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit edildi. M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı.

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