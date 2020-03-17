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  3. İş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

İş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

İş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. 

DHA'nın haberine göre, Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.


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