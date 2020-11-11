Üniversiteli Tuğba erkek arkadaşı tarafından öldürüldü: Katilin annesi polisi aradı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak, öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, olay dün gece saat 23.00 sıralarında, Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak, öldürdü. Ardından da daireden çıkıp, aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti.

ANNE, POLİSİ ARADI

Recep Berkay H., annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi. Anne, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cennet Tuğba Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.