Üniversiteli öğrenciler sosyalleşirken 820 lira kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkânına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu, yaz işleri için başvuruları almaya çalışırken, üç ay sosyal işlerde çalışacak gençler 2 bin 500 lira alacak, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde görev alacak. Bununla da kalmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak.

YILDIRIM'DAN MÜJDE

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı iş müjdesini verdi. Yıldırım, "Öğrenci bütçesine katkı sağlamak için..

İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var" dedi. İstanbul'da 11'i devlet 51 üniversite ve 5 vakıf meslek yüksekokulu bulunuyor.

Kentte öğrenim gören öğrenci sayısı YÖK verilerine göre 1 milyon 252 bin 911'e ulaşmış durumda.

5 GÜN İZİN HAKKI VAR

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak.

Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak.

İş imkânına kavuşacak gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

SOSYALLEŞ, PARA KAZAN

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor.

İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenecek ve sadece üniversite öğrencileri yararlanabilecek.

OKUDUKLARI ŞEHİRLERDE

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak.

Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak.

Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek. Fidan dikimi, organik tarım, yerel tohum gibi alanlarda ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek.

(Yeni Asır)