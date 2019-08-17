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Üniversitelere e-kayıt başladı

Üniversitelere e-kayıt başladı

YKS’yi kazanan adaylar, kayıtlarını 21 Ağustos saat 23.59’a kadar YÖK’ün e-Devlet üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu “e-Kayıt” ile gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci başladı. Bu kapsamda bir programa yerleşen adaylar, 16-21 Ağustos tarihlerinde, “öğrenci dostu yeni YÖK”ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu e-Kayıt uygulamasıyla kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek. İşlemler 21 Ağustos saat 23.59’a kadar sürecek. 

50 vakıf üniversitesi 

Adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan “e-Kayıt” uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

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Adayların “e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor. E-kayıt işlemi tamamlanmadan çıkış yapanların ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanıyor. Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

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