Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılıyor mu? İşte son durum gelişmesi...

Üniversitelerin açılış tarihleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırma yapmaya devam ediyor. Küresel salgın boyutuna ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'de okullar ve üniversiteler kapatıldı. Öğrenciler derslerini internet üzerinden online olarak gerçekleştiriyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden üniversitelerin açılma tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimini açıkladı.



Başkan Erdoğan: “Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler” açıklamasında bulundu.

YÖK'ten yapılan son açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.

"DÜNYANIN TAMAMINDA HİÇBİR ŞEY TAM MANASIYLA NORMAL DÜZENE DÖNEMEYECEK"

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı örnek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜ KADEME KADEME BAŞLATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi.

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek. Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.

Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."