Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? İşte yanıtı...



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan: “Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler” açıklamasında bulundu.

"DÜNYANIN TAMAMINDA HİÇBİR ŞEY TAM MANASIYLA NORMAL DÜZENE DÖNEMEYECEK"



Türkiye'nin Kovid-19'a karşı örnek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜ KADEME KADEME BAŞLATACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi.

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek. Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."

LGS 20 HAZİRAN'DA, YKS 27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.



Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek"

"BU HAFTA SONU DA SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI UYGULAMASI SÜRDÜRÜLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının sürdürüleceğini söyledi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasbetme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. Atatürk Havalimanı arazisinde 45 gün içinde kurmayı başardığımız 1000 yataklı hastaneyi dahi, '14 milyar lira uçtu' diyerek karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği İstanbul Havalimanı'nı hala hazmedemediklerini görüyoruz."

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