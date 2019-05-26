Ünğan'ın yakın korumasıyla tetikçi lobideki kameraya yakalandı: Otelde suikast planı

Devrim TOSUNOĞLU

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, 8 Nisan’da İstanbul Bağdat Caddesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayetin tetikçisi E.Ö. ve onu olay yerine getirdiği tespit edilen C.D. yakalanarak tutuklandı. Cinayeti organize eden kişinin ise Ünğan’ın en yakın adamı Tolga Hakan C. olduğu belirlendi. Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, cinayeti aydınlatan önemli görüntülere ulaşıldı. Ünğan’ın olay günü ailesiyle birlikte Bağdat Caddesi’nde kahvaltı yapacağını bilen Tolga Hakan C.’nin 7 Nisan’da E.Ö. ile C.D.’yi Kartal’daki bir otele yerleştirdiği belirlendi. Lobi kamerası tarafından kaydedilen görüntülere polis el koydu.

Kozmik cinayetler organizatörü

Tolga Hakan C.’nin, Naci Şerifi Zindaşti’nın kızı ve şoförünün öldürüldüğü olayda da ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Zanlının bir dönem ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya adına yarış atlarının işletmeciliğini yaptığı da öğrenildi.