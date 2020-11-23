Ünal Çeviköz'den utanç verici sözler

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Marshall Fonu adlı kuruluşun “Türkiye’nin 2021’de Dış Politika Öncelikleri” başlıklı online paneline katılarak, “Biden’dan beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu” dedi. KKTC’de kapalı Maraş’ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini belirten Çeviköz, kendi iktidarlarında S-400’lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin gündeme geleceğini söyledi.

DEMOKRASİ ABD PAZARINDA SATILAN BİR MAL DEĞİLDİR



CHP’li Ünal Çeviköz’ün sözlerine tepki yağdı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Sayın Çeviköz Amerika’dan demokrasi dileniyor. Yazıktır, günahtır, bu milletle dalga geçmeyin. Size oy veren milyonlarca CHP’li seçmeninize de haksızlık yapmayın. Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir. Demokrasi bu milletin bedel ödeyerek, bu milletin kanlarıyla sıvanarak, milletin içselleştirdiği bir yönetim tarzıdır. Demokrasiyi bu millet 27 Mayıs’ta şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehadetiyle bedelini ödeyerek gerçekleştirmiştir” dedi.

TÜRKİYE’YE SAYGISIZLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. Bunun adı, ithalat demokrasisidir. S-400’leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye’nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir” diye konuştu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çeviköz’ün sözlerinin Türkiye’ye büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

CHP’DEN DE TEPKİ VAR



Çeviköz’e bir tepki de partisinin İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’den geldi. Hamzaçebi sosyal medyada, “Kapalı Maraş’ın açılması olumlu bir karardır. Türkiye’nin demokrasi için yeterli tecrübesi vardır. Bunun için yabancılardan çağrı beklemek zuldür” dedi.

CHP’Lİ VEKİLDEN ÖRNEK ÇIKIŞ: AKDENİZ’DE GERİLİMİN KAYNAĞI YUNANİSTAN



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’den demokrasi dilenirken, CHP Milletvekili Utku Çakırözer NATO toplantısında Türkiye ile ilgili yalanlar söyleyen Yunan Bakana karşı bir Türk milletvekiline yakışır tavır sergiledi. NATO Parlamenterler Meclisi’nde Türkiye’yi hedef alan konuşma yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiyotopulos’a TBMM NATOPA heyeti üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer “Gerilimin asıl sorumlusu Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal eden, Yunanistan ve Rumlardır. Asıl provokasyon adaları silahlandırmaktır” dedi.