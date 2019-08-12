Umut apartmanında hayata tutundular

BÜLENT ŞANLIKAN

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından bağışlarla hayata geçirilen Fatih’teki 4 katlı binada 14 kanser hastası ele ele vererek yaşam mücadelesi veriyor. Aile Evi, 2 adet tek kişilik, 12 adet çift kişilik odaları ile 14 odadan oluşuyor. Ücretsiz konaklama yapan 14 ailenin kaldığı apartmanda ailelerin gıda, temizlik, sosyal alan, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçları da karşılanıyor. KAÇUV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, “İkinci Aile Evi’nin temelini Pendik’te attık. 6 kattan oluşacak olan İkinci Aile Evi’nde, ailelerin konaklaması için 22 oda bulunacak” dedi. AKŞAM hastaların ve ailelerinin kanserle mücadelesine tanıklık etti.

Bir arada olmak bize güç verdi

Yumuşak doku kanserine yakalanan M.S.’nin kız kardeşi H.S., Batman’dan İstanbul’a gelmek zorunda kaldıkları süreci şöyle anlattı: “4 ay önce aile evinde kalmaya başladım. Kız kardeşime destek olmak için buradayım. Böylesine zor bir tedavi sürecinde burada bizimle aynı kaderi paylaşan insanlarla bir arada olmak açıkçası güç verdi diyebilirim. Kız kardeşimin tedavisi sürerken bir yandan da burada kendimizi geliştirme ayrıca psikolojik destek alma imkânına da kavuştuk. Piyano ve gitar dersleri alıyorum.”

Büyük bir aile olduk

7 yaşındaki çocuğu A.K.’ye 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan anne A.K., aile evine Balıkesir’den geldiğini söyledi. A.K. hikâyesini şöyle anlattı: “Bir gün çocuğumla parktayken ansızın yere düştü. Doktorun yolunu tuttuk. Doktorlar çocuğumda romatizma olduğundan şüphelendiler. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde lösemi teşhisi konuldu. İlik nakli yapıldı. İstanbul’a geliş gidişlerimiz çok sorunlu oluyordu. Aile evinin varlığını öğrence müracaat ettik. Çocuklarımız için çok faydalı eğitimler veriliyor. Aile evinde büyük bir aile olduk.”

Dayanışma müthiş

2008 yılında, 5 çocuk annesi C.S.’nin 13 yaşındaki oğlu Ö.S. ye lösemi teşhisi konuldu. Mardin’den İstanbul’a uzanan zorlu yolculukta araya bir de İzmir’deki tedavi süreci girdi. Anne C.S. İzmir’de yapılan ilik naklinin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra hastalığın yeniden tekrarlandığını söyledi. 1 yıl 4 ay sonra üzücü bu haberin ardından aile olarak yılmadıklarını belirten C.S., “Oğluma babası ilik verdi. Tedavi devam ediyor. Bir arada olmak bize güç kattı. Anneler bazen birbirlerinin çocuklarına bakabiliyor” dedi.

Bir evden fazlası

Batman’da tarih öğretmeni olan Mehmet Çelik de aile evinin misafirleri arasında yer alıyor. 10 yaşındaki kızı Nisa’ya lösemi teşhisi konulduğunu anlatan Çelik, Diyarbakır’dan İstanbul’a uzanan yolculuğunu anlattı. Çelik, “Geçtiğimiz mart ayında kızıma teşhis konuldu. İstanbul’da kalacak yer problemi vardı. Aile Evi’nden doktorumuz bahsetmişti. Kızımın kemoterapi sonrası tedavisinde hijyen ve gıda takviyesiyle birlikte moral da çok önemli. İhtiyacımız olan her şeyi bu evde bulduk” dedi.